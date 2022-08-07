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7 августа, 09:52

Прибыли 60 военных: На призыв Кубы о помощи в тушении пожара на нефтехранилище отозвались ВВС Мексики

Мексиканские военные прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище

<p>Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ysectc/status/1556201113124208640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YsectC</a></p>

Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас. Обложка © Twitter / YsectC

На Кубу прибыл первый самолёт ВВС Мексики. Военные помогут потушить пожар не нефтехранилище, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и шахт республики в "Твиттере".

Первая группа мексиканских военных прибыла в Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Фото © Twitter / EnergiaMinasCub

Первая группа мексиканских военных прибыла в Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Фото © Twitter / EnergiaMinasCub

"Получили от Мексики первый рейс, который приносит поддержку и солидарность. Спасибо!" — говорится в сообщении.

Как сообщает портал Cubadebate, на Кубу прибыли 60 военных и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex. Также из Мексики ожидается ещё три вертолёта, а из Венесуэлы — самолёт.

Вместе с тем президент Кубы Мигель Диас-Канель в "Твиттере" поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины и Чили за оперативную реакцию на произошедшее. По его словам, власти этих стран предложили солидарную материальную помощь.

При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

Пожар на нефтехранилище в порту Кубы начался вечером 5 августа. Виной тому молния, которая ударила в купол резервуара, где в этот момент находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. По последним данным, в результате произошедшего погиб один человек, пострадал — 121, пятеро находятся в критическом состоянии. Вечером 6 августа Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище.

Светлана Оперук

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