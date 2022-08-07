Прибыли 60 военных: На призыв Кубы о помощи в тушении пожара на нефтехранилище отозвались ВВС Мексики

На Кубу прибыл первый самолёт ВВС Мексики. Военные помогут потушить пожар не нефтехранилище, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и шахт республики в "Твиттере".

Первая группа мексиканских военных прибыла в Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Фото © Twitter / EnergiaMinasCub

"Получили от Мексики первый рейс, который приносит поддержку и солидарность. Спасибо!" — говорится в сообщении.

Как сообщает портал Cubadebate, на Кубу прибыли 60 военных и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex. Также из Мексики ожидается ещё три вертолёта, а из Венесуэлы — самолёт.

Вместе с тем президент Кубы Мигель Диас-Канель в "Твиттере" поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины и Чили за оперативную реакцию на произошедшее. По его словам, власти этих стран предложили солидарную материальную помощь.