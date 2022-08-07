Прибыли 60 военных: На призыв Кубы о помощи в тушении пожара на нефтехранилище отозвались ВВС Мексики
Мексиканские военные прибыли на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас. Обложка © Twitter / YsectC
На Кубу прибыл первый самолёт ВВС Мексики. Военные помогут потушить пожар не нефтехранилище, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и шахт республики в "Твиттере".
Первая группа мексиканских военных прибыла в Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище. Фото © Twitter / EnergiaMinasCub
"Получили от Мексики первый рейс, который приносит поддержку и солидарность. Спасибо!" — говорится в сообщении.
Как сообщает портал Cubadebate, на Кубу прибыли 60 военных и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex. Также из Мексики ожидается ещё три вертолёта, а из Венесуэлы — самолёт.
Вместе с тем президент Кубы Мигель Диас-Канель в "Твиттере" поблагодарил правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины и Чили за оперативную реакцию на произошедшее. По его словам, власти этих стран предложили солидарную материальную помощь.
Пожар на нефтехранилище в порту Кубы начался вечером 5 августа. Виной тому молния, которая ударила в купол резервуара, где в этот момент находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. По последним данным, в результате произошедшего погиб один человек, пострадал — 121, пятеро находятся в критическом состоянии. Вечером 6 августа Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище.