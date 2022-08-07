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7 августа, 09:47

Экс-министра здравоохранения Алтая Решетова арестовали по делу о взятках

<p>Павел Решетов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/altairepublic04?z=photo-128227199_456241945/album-128227199_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Республика Алтай</a></p>

Павел Решетов. Обложка © VK / Республика Алтай

Бывшего главу Минздрава Республики Алтай Павла Решетова арестовали по делу о взятках. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"На основании ходатайства следователя по особо важным делам <...> в отношении него (Павла Решетова. — Прим. Лайфа) Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал. Кроме того, аналогичные преступления в разное время совершили ещё двое сотрудников регионального Минздрава — они получили взятки в общей сложности на 315 тысяч рублей. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.

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Ранее Лайф сообщал, что Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, не явившегося на оглашение приговора. Напомним, его приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке на три миллиарда рублей.

Наталья Исакова

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