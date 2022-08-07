Экс-министра здравоохранения Алтая Решетова арестовали по делу о взятках

По версии следствия, в декабре 2020 года Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал. Кроме того, аналогичные преступления в разное время совершили ещё двое сотрудников регионального Минздрава — они получили взятки в общей сложности на 315 тысяч рублей. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.