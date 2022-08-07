Политолог раскрыл, зачем Трамп назвал США страной третьего мира

Делая заявление о том, что США превратились в страну третьего мира, экс-глава Белого дома Дональд Трамп одновременно и указывает на провальную политику Вашингтона, и делает шаги по возвращению на пост президента. Об этом Лайфу рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Политика США начала очень сильно деградировать, и Трамп об этом говорит в силу того, что возлагает за это ответственность на своего конкурента Байдена и рассматривает обострение кризиса как шанс вернуться в Белый дом", — сказал он.

При этом, по словам Мендковича, процесс деградации в ряде американских сфер начался уже давно. Так, например, о крайне низком уровне образования американские специалисты писали более 20 лет назад, как и о перспективах его постоянного ухудшения, отметил эксперт. И этот системный кризис, который охватывает сферы от среднего образования до внешней политики, вряд ли удастся исправить даже за один президентский срок, уверен политолог.

"Я сомневаюсь, что он [Трамп] сможет быстро и легко переломить эту тенденцию, даже придя к власти. В конце концов, он уже там был. Но тем не менее это даёт ему возможность открыто говорить о ряде проблем. Это и часть политической саморекламы, и одновременно разговор о реальных проблемах США", — подчеркнул Мендкович.