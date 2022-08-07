Политолог раскрыл, зачем Трамп назвал США страной третьего мира
Политолог Мендкович: Трамп рассматривает обострение кризиса как шанс вернуться в Белый дом
Делая заявление о том, что США превратились в страну третьего мира, экс-глава Белого дома Дональд Трамп одновременно и указывает на провальную политику Вашингтона, и делает шаги по возвращению на пост президента. Об этом Лайфу рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"Политика США начала очень сильно деградировать, и Трамп об этом говорит в силу того, что возлагает за это ответственность на своего конкурента Байдена и рассматривает обострение кризиса как шанс вернуться в Белый дом", — сказал он.
При этом, по словам Мендковича, процесс деградации в ряде американских сфер начался уже давно. Так, например, о крайне низком уровне образования американские специалисты писали более 20 лет назад, как и о перспективах его постоянного ухудшения, отметил эксперт. И этот системный кризис, который охватывает сферы от среднего образования до внешней политики, вряд ли удастся исправить даже за один президентский срок, уверен политолог.
"Я сомневаюсь, что он [Трамп] сможет быстро и легко переломить эту тенденцию, даже придя к власти. В конце концов, он уже там был. Но тем не менее это даёт ему возможность открыто говорить о ряде проблем. Это и часть политической саморекламы, и одновременно разговор о реальных проблемах США", — подчеркнул Мендкович.
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира. Так, он отметил, что Штаты стали государством, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам и чья система образования располагается в конце любого списка.
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