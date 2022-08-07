Режим прекращения огня в секторе Газа сорван из-за требований "Исламского джихада"

По данным журналистов, радикалы потребовали от Египта гарантий в отношении заключённых, а также прекращения агрессии со стороны Израиля. К слову, ранее сегодня радикалы также потребовали от Израиля освободить задержанного лидера Бассама ас-Саади. Вместе с тем "Исламский джихад" призвал прекратить судебные преследования всех членов группировки. Официального ответа от израильских властей на выдвинутые условия не было. Вскоре после этого в Тель-Авиве и расположенном в 20 километрах от него городе Лод снова начали звучать сирены воздушной тревоги.