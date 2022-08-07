Режим прекращения огня в секторе Газа сорван из-за требований "Исламского джихада"
Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта сорван из-за требований, которые члены радикальной группировки "Исламский джихад" предъявили Египту как посреднику в переговорах с Израилем. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным журналистов, радикалы потребовали от Египта гарантий в отношении заключённых, а также прекращения агрессии со стороны Израиля. К слову, ранее сегодня радикалы также потребовали от Израиля освободить задержанного лидера Бассама ас-Саади. Вместе с тем "Исламский джихад" призвал прекратить судебные преследования всех членов группировки. Официального ответа от израильских властей на выдвинутые условия не было. Вскоре после этого в Тель-Авиве и расположенном в 20 километрах от него городе Лод снова начали звучать сирены воздушной тревоги.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно было начаться сегодня в 20:00 по местному времени.
Getty Images / Ali Jadallah / Anadolu Agency