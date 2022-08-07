"Динамо" обыграло "Крылья Советов" со счётом 2:0 в чемпионате России по футболу
Московское "Динамо" обыграло самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счётом 2:0 в рамках матча четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги, который состоялся 7 августа. Встреча прошла в Самаре.
Забить мяч в ворота соперника удалось Роберту Фернандесу и Вячеславу Грулёву. Таким образом, "Динамо" после этой игры набрало 8 очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Тем временем "Крылья Советов" находятся на 10-й позиции, у них четыре очка.
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Ранее Лайф писал, что подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Торпедо" в матче четвёртого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.
VK / ФК "Динамо" Москва