Пострадала девочка подросток: Четыре человека ранены при обстреле украинскими "Ураганами" окраин Энергодара

Украинские войска продолжают наносить удары по Запорожской области, на этот раз они обстреляли садовое товарищество на окраине Энергодара. В результате четыре местных жителя получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В результате применения кассетного реактивного снаряда реактивных систем залпового огня "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых — девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара", — говорится в сообщении.







Также пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.