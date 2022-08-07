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7 августа, 18:02

Пострадала девочка подросток: Четыре человека ранены при обстреле украинскими "Ураганами" окраин Энергодара

Четыре человека ранены при обстреле украинскими "Ураганами" окраин Энергодара

Украинские войска продолжают наносить удары по Запорожской области, на этот раз они обстреляли садовое товарищество на окраине Энергодара. В результате четыре местных жителя получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В результате применения кассетного реактивного снаряда реактивных систем залпового огня "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых — девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара", — говорится в сообщении.

  • Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной
  • Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной
  • Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной
    Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной

Результат обстрела садового товарищества на окраине Энергодара. Фото © Telegram / Энергодарский связной

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Также пострадала гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

Ранее в Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС. По данным ведомства, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с позиций в районе посёлка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища.


Обложка ©

Telegram / Энергодарский связной

Наталья Исакова

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