Джонсон продаёт лондонский таунхаус с четырьмя спальнями за более чем 1,9 млн долларов

Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон выставил на продажу таунхаус в Лондоне с четырьмя спальнями за 1,6 млн фунтов стерлингов (более чем 1,9 млн долларов). Об этом говорится в публикации The Mirror.

"Дом Бориса Джонсона с четырьмя спальнями выставлен на продажу за 1,6 млн фунтов стерлингов. <...> Борис и [его супруга] Кэрри Джонсон выставили на продажу лондонский таунхаус, который они купили за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, в надежде выручить 400 тысяч фунтов стерлингов", — сказано в материале.

Издание сообщает, что супруги купили таунхаус в июле 2019 года, когда Джонсон занял пост премьер-министра. Пока точно не известно, где будет жить семья уходящего в отставку премьера, однако, по данным СМИ, этим местом может стать особняк стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (более чем 1,4 млн долларов) в графстве Оксфордшир, который также в собственности супругов.