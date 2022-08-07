НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 18:46

Найдено тело второго провалившегося в коллектор в Москве рабочего

Водолазы обнаружили тело второго рабочего, который не смог выбраться из колодца в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник. Труп мужчины нашли в коллекторе, так же как и тело его коллеги, уточнил наш собеседник.

О местонахождении ещё одного работника пока ничего не известно.

"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

"Есть кто живой?": Спасатели продолжают поиски провалившихся в коллектор рабочих в Москве

Напомним, трагедия произошла днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двух человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остались внутри колодца. СК начал проверку инцидента. Чуть ранее спасатели нашли тело одного рабочего. Как уточнили в прокуратуре, ему было 23 года.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров