Найдено тело второго провалившегося в коллектор в Москве рабочего
Водолазы обнаружили тело второго рабочего, который не смог выбраться из колодца в Москве. Об этом Лайфу сообщил источник. Труп мужчины нашли в коллекторе, так же как и тело его коллеги, уточнил наш собеседник.
О местонахождении ещё одного работника пока ничего не известно.
Напомним, трагедия произошла днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двух человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остались внутри колодца. СК начал проверку инцидента. Чуть ранее спасатели нашли тело одного рабочего. Как уточнили в прокуратуре, ему было 23 года.
Telegram / Прокуратура Москвы