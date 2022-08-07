"Исламский джихад" назвал сроки прекращения огня

Прекращение огня между палестинской группировкой "Исламский джихад" и Израилем наступит сегодня в 23:30 мск. Об этом заявил глава политотдела организации Мухаммед аль-Хинди.

"Это произойдёт ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу", — сказал он в беседе с телеканалом "Аль-Джазира", отметив, что о режиме прекращения огня объявит египетский посредник, взаимодействующий со сторонами конфликта.

Таким образом, время перемирия было перенесено, так как ранее стало известно, что оно наступит в 20:00. При этом глава Минобороны Израиля Бени Ганц поручил военным страны готовиться к продолжению боевых действий. Об этом стало известно после того, как он провёл заседание по оценке ситуации с главами силовых структур.