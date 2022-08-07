"Исламский джихад" назвал сроки прекращения огня
В "Исламском джихаде" заявили о прекращении огня в 23:30 мск
Прекращение огня между палестинской группировкой "Исламский джихад" и Израилем наступит сегодня в 23:30 мск. Об этом заявил глава политотдела организации Мухаммед аль-Хинди.
"Это произойдёт ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу", — сказал он в беседе с телеканалом "Аль-Джазира", отметив, что о режиме прекращения огня объявит египетский посредник, взаимодействующий со сторонами конфликта.
Таким образом, время перемирия было перенесено, так как ранее стало известно, что оно наступит в 20:00. При этом глава Минобороны Израиля Бени Ганц поручил военным страны готовиться к продолжению боевых действий. Об этом стало известно после того, как он провёл заседание по оценке ситуации с главами силовых структур.
"По завершении оценки ситуации министр Ганц дал указание оборонным структурам продолжать поддерживать готовность к оперативным действиям", — сказано в сообщении Минобороны Израиля.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.
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