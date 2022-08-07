НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 19:44

Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Южная Осетия будет строить своё будущее вместе с Россией. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев после траурной акции, посвящённой годовщине грузинской агрессии 2008 года.

"Мы смотрим в завтрашний день благодаря России. Вы все видите, как восстанавливается наша республика, есть уверенность, есть силы. Мы будем строить наш завтрашний день с Россией", — приводит ТАСС слова Гаглоева.

Он сравнил "Операцию Z" с событиями в Южной Осетии в 2008 году. Президент Южной Осетии отметил, что и на Украине "наши воины защищают правду, справедливость и ту общую историю, которая у нас есть и которую мы ценим".

Дочери погибшего в ходе "Операции Z" военного из Южной Осетии передали орден Мужества

Дочери погибшего в ходе "Операции Z" военного из Южной Осетии передали орден Мужества

Ранее Лайф писал, что глава Южной Осетии Гаглоев отложил референдум о присоединении к России. При этом он отдельно подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию. Жертвами пятидневного конфликта стали более тысячи человек, из которых 72 — российские военные. 26 августа того года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Обложка ©

presidentruo.org

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров