Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Южная Осетия будет строить своё будущее вместе с Россией. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев после траурной акции, посвящённой годовщине грузинской агрессии 2008 года.

"Мы смотрим в завтрашний день благодаря России. Вы все видите, как восстанавливается наша республика, есть уверенность, есть силы. Мы будем строить наш завтрашний день с Россией", — приводит ТАСС слова Гаглоева.

Он сравнил "Операцию Z" с событиями в Южной Осетии в 2008 году. Президент Южной Осетии отметил, что и на Украине "наши воины защищают правду, справедливость и ту общую историю, которая у нас есть и которую мы ценим".

Ранее Лайф писал, что глава Южной Осетии Гаглоев отложил референдум о присоединении к России. При этом он отдельно подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции.