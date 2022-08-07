В ЛНР нашли штаб подразделения украинского Центра психологических операций

Спецслужбы Луганской Народной Республики обнаружили в Северодонецке признаки работы там отделения украинского Центра информационно-психологических операций. Он действовал в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север".

"Направление было одно: "Россия — это враги". У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Чётко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой ковались такие данные", — приводит РИА "Новости" слова представителя спецслужб ЛНР.

Он отметил, что помимо пропагандистской работы это подразделение занималось и созданием фейковых новостей. Многие люди верили тому, что исходило из этого здания, уточнил собеседник журналистов.

"Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это всё и привезти на Украину. Подготовить специалистов — и на опыте западных инструкторов, примеров начали они этим делом заниматься здесь", — сказал он.