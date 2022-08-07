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7 августа, 20:53

В ООН прокомментировали резкий доклад Amnesty International о ВСУ

Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал защищать на Украине мирных граждан

Организация объединённых наций призывает к защите мирных граждан на Украине. Так официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик прокомментировал доклад Amnesty International, в котором правозащитники обвинили украинских военных в нарушении международных правовых норм и военного права.

"Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц",сказал Дюжаррик, комментируя этот доклад.

По его мнению, в ходе всего конфликта на Украине суть призывов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была ясна.

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Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

Amnesty International из-за этого отчёта лишилась главы своего украинского представительства. Вскоре в организации выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались.

Обложка ©

Flickr / un_photo

Андрей Григорьев

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