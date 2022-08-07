Прекращение огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступило в силу

В 23:30 (время совпадает с московским) вступило в силу перемирие между Израилем и террористической группировкой "Исламский джихад" в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Джазира".

В то же время буквально за минуты до этого звучали взрывы — израильская армия поражала цели "Исламского джихада" в секторе Газа. На фоне этого на юге самого Израиля была объявлена воздушная тревога.