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7 августа, 20:33

Прекращение огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступило в силу

В 23:30 (время совпадает с московским) вступило в силу перемирие между Израилем и террористической группировкой "Исламский джихад" в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Джазира".

В то же время буквально за минуты до этого звучали взрывы — израильская армия поражала цели "Исламского джихада" в секторе Газа. На фоне этого на юге самого Израиля была объявлена воздушная тревога.

Премьер Израиля Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Премьер Израиля Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.

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Последствия удара по сектору Газа. Фото © ТАСС / DPA / Mohammed Talatene

Андрей Григорьев

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