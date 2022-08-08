В Генпрокуратуре сравнили боевиков "Азова" с немецко-фашистскими захватчиками

Боевики украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещённые средства и методы ведения войны, в том числе пытки мирных граждан и убийства детей. О том, что в суде были представлены соответствующие свидетельства, рассказал глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.

В интервью "Коммерсанту" он напомнил, что заседание суда по вопросу о признании "Азова" террористической организацией проходило в закрытом режиме. Но была и открытая часть, там были заслушаны показания о преступной деятельности батальона "Азов".

"Так, в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, изучающие на протяжении многих лет деятельность "Азова", которые представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения", — сказал Краснов.

По его мнению, преступления боевиков "Азова" по жестокости могут сравниться "лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны". По данным Генпрокуратуры, в "Азове" брали за основу труды идеологов фашизма.

"Установлены факты применения членами "Азова" запрещённых средств и методов ведения войны", — пояснил Краснов.