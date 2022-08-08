В Генпрокуратуре сравнили боевиков "Азова" с немецко-фашистскими захватчиками
Генпрокурор Краснов рассказал о свидетельствах, что боевики "Азова" убивали детей
Боевики украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещённые средства и методы ведения войны, в том числе пытки мирных граждан и убийства детей. О том, что в суде были представлены соответствующие свидетельства, рассказал глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.
В интервью "Коммерсанту" он напомнил, что заседание суда по вопросу о признании "Азова" террористической организацией проходило в закрытом режиме. Но была и открытая часть, там были заслушаны показания о преступной деятельности батальона "Азов".
"Так, в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, изучающие на протяжении многих лет деятельность "Азова", которые представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения", — сказал Краснов.
По его мнению, преступления боевиков "Азова" по жестокости могут сравниться "лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны". По данным Генпрокуратуры, в "Азове" брали за основу труды идеологов фашизма.
"Установлены факты применения членами "Азова" запрещённых средств и методов ведения войны", — пояснил Краснов.
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Как сообщал Лайф, Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон "Азов" террористической организацией и запретил её на территории России. В ходе заседания эксперты сошлись в оценках деяний полка: с 2014 года азовцы пытали, убивали и похищали мирных жителей в восточной части Украины. Кроме того, в батальоне практиковали людоедство, в этом признался один из пленных членов "Азова". При этом украинское "Азовское движение" является очень обширным и включает не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации, например партию "Национальный корпус".
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ