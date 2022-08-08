Врач объяснила, как укрепить организм перед осенью

Чтобы подготовить организм к осени, нужно начать раньше ложиться спать, перед сном не смотреть телевизор и не сидеть в телефоне. А ещё следует сбалансировать питание, добавив витаминные фитокомплексы и пряности. Такие советы дала врач превентивной медицины, наставник по здоровью Алина Квижинадзе.

"Перед началом осени необходимо подготовить организм и предупредить снижение иммунитета на фоне дисбаланса витаминов и микроэлементов. Для сохранения полезных веществ стоит готовить пищу на пару, варить или запекать. Чтобы поддержать иммунитет, можно добавлять в блюда следующие приправы: карри, лук, чеснок, кинзу, петрушку и укроп", — рассказала врач Ura.ru.

Также она посоветовала употреблять в пищу имбирь и куркуму, которые повышают защитные функции организма, снижают воспаление и могут быть использованы в качестве средства для профилактики и лечения при первых признаках простуды и гриппа. Квижинадзе ещё советует употреблять фитокомплексы с успокаивающим эффектом, а также витамины A, E, C, D и группы В.

Важно следить за временем приёма пищи: ужинать нужно не менее чем за три-четыре часа до сна. Избегать кофеина после 16 часов, так как повышение кортизола (гормона стресса) в вечернее время приводит к смещению ритмов сна и создаёт проблемы при засыпании.

Необходимо начать соблюдать правила здорового сна. Спать не менее семи-восьми часов, при этом ложиться с 21:00 до 23:00. Не нужно забывать о прогулках и физической активности: начиная своё утро с физических упражнений, вы стабилизируете пики гормонов и заряжаетесь энергией на весь день, подытожила врач.