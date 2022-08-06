Может быть и рак: Названы возможные причины неприятного запаха изо рта

Онкологическое заболевание в верхних дыхательных путях, бронхолёгочной системе, желудочно-кишечном тракте может быть причиной неприятного запаха изо рта. Кроме того, его могут вызывать болезни лор-органов: тонзиллиты, гаймориты, риносинуситы, риниты и аденоиды. Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Онкология, которая находится в верхнем дыхательном пути, то есть отдел головы-шеи, либо бронхолёгочная система, либо желудочно-кишечный тракт, будет провоцировать неприятный запах изо рта. Помимо какой-то основной симптоматики (например, кровоточивость, низкий гемоглобин, слабость, специфическая болезненность). Тем более если это разлагающаяся опухоль, то будет крайне неприятный запах", — сказал Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru.

Источником запаха может быть и казеозный детрит — пробки в нёбных миндалинах, гландах. Белая творожистая субстанция — один ярких признаков хронического тонзиллита.

Также неприятный запах вызывает слизь, которая находится в полости носа. Обычно она образуется при гайморите, риносинусите. Запах может быть вызван и стоматологическими проблемами — стеканием слизи по задней стенке глотки. Ещё одна возможная причина — воспалённая десна.