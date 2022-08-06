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5 августа, 23:28

Жертвами удара молнии у Белого дома стали три человека

Уже три человека скончались после удара молнии в группу людей в парке Лафайет напротив Белого дома. Трагический инцидент случился накануне, было госпитализировано четыре человека.

Как сообщает телеканал NBC4, одна пострадавшая ещё в больнице, а трёх остальных медики спасти не смогли. Жертвами удара молнии стали 29-летний мужчина и пожилая супружеская пара. 76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.

В Колумбии молния ударила в курсантов во время полевых занятий

В Колумбии молния ударила в курсантов во время полевых занятий

Лайф ранее сообщал, что в Уфе погибла женщина в результате удара молнии. Инцидент произошёл на левом берегу реки Уфы. Когда несчастную переправили на правый берег и передали бригаде скорой помощи, врачи лишь констатировали её смерть.

Обложка ©

Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев
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