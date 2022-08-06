Жертвами удара молнии у Белого дома стали три человека

Уже три человека скончались после удара молнии в группу людей в парке Лафайет напротив Белого дома. Трагический инцидент случился накануне, было госпитализировано четыре человека.

Как сообщает телеканал NBC4, одна пострадавшая ещё в больнице, а трёх остальных медики спасти не смогли. Жертвами удара молнии стали 29-летний мужчина и пожилая супружеская пара. 76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.