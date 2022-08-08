Европу обвинили в лишении бедных стран природного газа

Европа, пытаясь отказаться от поставок газа из России, отбирает голубое топливо у развивающихся стран. Тем самым ЕС провоцирует там энергетический кризис. На это обратил внимание обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. Он упомянул Бангладеш и Пакистан.

"Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам", — пишет Пир.

По его мнению, намерение ЕС переключиться на альтернативные источники газа не должно приводить к отвлечению ресурсов из других частей мира. На деле же, как отмечает обозреватель, многие танкеры, которые прежде работали на Азию, отправлены в Европу, чтобы компенсировать там дефицит газа.

"ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга", — говорится в статье.

Матиас Пир подчёркивает, что такие действия европейских политиков усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.