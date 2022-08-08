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8 августа, 01:27

Европу обвинили в лишении бедных стран природного газа

Handelsblatt: Европа стала забирать газ у развивающихся стран

<p>Танкер-газовоз. Фото © ТАСС \ EPA \ Marcin Bielecki</p>

Танкер-газовоз. Фото © ТАСС \ EPA \ Marcin Bielecki

Европа, пытаясь отказаться от поставок газа из России, отбирает голубое топливо у развивающихся стран. Тем самым ЕС провоцирует там энергетический кризис. На это обратил внимание обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. Он упомянул Бангладеш и Пакистан.

"Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам", — пишет Пир.

По его мнению, намерение ЕС переключиться на альтернативные источники газа не должно приводить к отвлечению ресурсов из других частей мира. На деле же, как отмечает обозреватель, многие танкеры, которые прежде работали на Азию, отправлены в Европу, чтобы компенсировать там дефицит газа.

"ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга", — говорится в статье.

Матиас Пир подчёркивает, что такие действия европейских политиков усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.

WSJ: Европа и Азия с приближением зимы будут бороться за российский газ

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Как писал Лайф, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц заявил, что дефицит голубого топлива в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди стран ЕС. Политик призвал создать план снабжения, согласованный странами Европы.

Андрей Григорьев

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