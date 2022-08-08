Байден выступил в поддержку ракетных ударов Израиля по сектору Газа

США поддерживают право Израиля на защиту от нападений с территории сектора Газа. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, комментируя удары израильской армии по позициям палестинской террористической организации "Исламский джихад".

"Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений", — говорится в заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома.