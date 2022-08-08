Байден выступил в поддержку ракетных ударов Израиля по сектору Газа
США поддерживают право Израиля на защиту от нападений с территории сектора Газа. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, комментируя удары израильской армии по позициям палестинской террористической организации "Исламский джихад".
"Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений", — говорится в заявлении Байдена, которое распространила пресс-служба Белого дома.
Президент США приветствовал объявленное накануне прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом". Байден добавил, что США "гордятся оказанием поддержки израильской системе "Железный купол" — она позволила перехватить сотни ракет".
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа. Оно было установлено в 23:30 того же дня. Незадолго до этого Израиль нанёс несколько последних ударов, боевики ответили тем же уже после наступления перемирия.
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