НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 августа, 00:26

Сенаторы предложили Байдену пойти ва-банк в вопросе Украины

Сенаторы Блюменталь и Грэм призвали внести Россию в список стран – спонсоров терроризма

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь выступили с призывом к Белому дому внести Россию в список стран – спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

"Мы намерены внести их в список государств – спонсоров терроризма, что покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины", — сказал Блюменталь в эфире телеканала CNN.

По его мнению, администрации США пора сделать Россию "изгоем, как Иран и Кубу". Грэм же рассказал, что работает с коллегами над тем, чтобы наложить на Россию больше санкций.

"Точка невозврата": Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений

"Точка невозврата": Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений

Лайф напоминает, что ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.

Обложка ©

Flickr / wsbwebsolutions

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров