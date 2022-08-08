Сенаторы предложили Байдену пойти ва-банк в вопросе Украины

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь выступили с призывом к Белому дому внести Россию в список стран – спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

"Мы намерены внести их в список государств – спонсоров терроризма, что покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины", — сказал Блюменталь в эфире телеканала CNN.