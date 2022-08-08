Сенаторы предложили Байдену пойти ва-банк в вопросе Украины
Сенаторы Блюменталь и Грэм призвали внести Россию в список стран – спонсоров терроризма
Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь выступили с призывом к Белому дому внести Россию в список стран – спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.
"Мы намерены внести их в список государств – спонсоров терроризма, что покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины", — сказал Блюменталь в эфире телеканала CNN.
По его мнению, администрации США пора сделать Россию "изгоем, как Иран и Кубу". Грэм же рассказал, что работает с коллегами над тем, чтобы наложить на Россию больше санкций.
Лайф напоминает, что ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
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