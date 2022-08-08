Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре до плюс 40

Жара до 36–40 градусов прогнозируется в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма в ближайшие дни. Аномально жарко будет также в Самарской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областях и ряде других регионов Поволжья и Урала, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4–6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за 30 градусов", — сообщил он в беседе с ТАСС.

В Астраханской, Волгоградской областях в течение недели температура будет подниматься до 36–40 градусов тепла, в степных районах Крыма — до 34–37 градусов, в Ростовской области и Калмыкии — до 36–39 градусов. В середине недели столбики термометров в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Адыгее будут достигать 35 градусов тепла, в Краснодарском крае — 37 градусов, в Свердловской области — 30–32 градусов, в Челябинской — 30–33 градусов, в Курганской — 30–32 градусов.

Аномальная погода связана с рядом факторов. Это самый тёплый период для данной территории по климату, также наблюдаются антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока. Но даже такая жара сильно уступает показателям в других странах. Самая высокая температура наблюдается в Кувейте — 51,5 градуса тепла, в Саудовской Аравии — 49–50 градусов, в Багдаде — до 50 градусов, заключил метеоролог.