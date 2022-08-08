"Слава Богу и ПВО России!": Отражён ракетный удар ВСУ по Мелитополю

Российские системы противовоздушной обороны отразили удар Вооружённых сил Украины по Мелитополю. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов шайки наркоманов и нацистов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Как передаёт РИА "Новости", попытка обстрелять Мелитополь была предпринята украинскими военными примерно в 00:30. Было выпущено две ракеты.