"Слава Богу и ПВО России!": Отражён ракетный удар ВСУ по Мелитополю
Силы ПВО отразили ракетный удар украинских военных по Мелитополю
Российские системы противовоздушной обороны отразили удар Вооружённых сил Украины по Мелитополю. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Этой ночью ПВО России защитила жителей Мелитополя от очередных ракетных ударов шайки наркоманов и нацистов", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Как передаёт РИА "Новости", попытка обстрелять Мелитополь была предпринята украинскими военными примерно в 00:30. Было выпущено две ракеты.
Лайф писал, что в ночь на 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров.
Минобороны РФ