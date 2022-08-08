В Германии допустили, что миллионы граждан не смогут платить за отопление
Tagesspiegel: Миллионы жителей Германии могут лишиться возможности платить за отопление
Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы на отопление. Такое мнение высказал глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен.
"Это чертовски много людей... Речь идёт о миллионах", — сказал Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.
В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнений, что позволит облегчить жизнь квартиросъёмщиков. В Германии допускают возможность энергетического коллапса зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа.
Ранее Лайф писал, что уголь не способен заменить газ Европе. Высокотехнологичные предприятия будут вынуждены останавливать производство без сырья и доступной энергии. Не в полной мере может стать альтернативой и американский сжиженный природный газ — дело в цене. Такое мнение высказала управляющий партнёр аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.