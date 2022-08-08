В Германии допустили, что миллионы граждан не смогут платить за отопление

Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы на отопление. Такое мнение высказал глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен.

"Это чертовски много людей... Речь идёт о миллионах", — сказал Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнений, что позволит облегчить жизнь квартиросъёмщиков. В Германии допускают возможность энергетического коллапса зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа.