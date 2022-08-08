Названы самые привлекательные для воров детали автомобилей

Зеркала, брызговики, катализаторы, внешние пластиковые элементы — это самые востребованные детали у автомобильных воров. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Трудности с поставкой новых запчастей создают условия для активизации таких преступников, отметил он в интервью радио Sputnik.

"Дефицит автомобильных запчастей создаёт благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность "быстро и непринуждённо" продать любую запчасть — отправить её доставкой и получить оплату, не засветившись при этом во время встречи с покупателем", — говорит эксперт.

Украсть и продать какой-то элемент машины — это лёгкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Бывает даже такое, что разбивают стекло и снимают руль, уточнил Шапарин.

Прикрутить крепче или приклеить надёжнее элементы авто, которые могут заинтересовать воров, не выйдет. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить её под камеру наблюдения возле дома, посоветовал эксперт.