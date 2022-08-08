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8 августа, 10:19

Посол РФ допустил создание российской военной базы в Сербии

Посол РФ Боцан-Харченко допустил создание российской военной базы в Сербии

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал создание российской военной базы в республике суверенным делом этой республики. По его словам, это также является вопросом интересов самой РФ.

"Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы. Что касается нашего содействия, то в первую очередь это экономика. Мы, конечно, учитываем экономические моменты", — напомнил дипломат SM News.

Он назвал Сербию дружественной страной, которая отвергает западные санкции в отношении России, а также отметил, что есть и политическая составляющая в договорённостях о поставках газа по благоприятной цене. Кроме того, Боцан-Харченко подчеркнул, что РФ обеспечивает энергетическую стабильность республики, а также сообщил о военно-техническом сотрудничестве, благодаря которому создаются условия для качественных поставок энергоресурсов.

Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации вокруг Косова

Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации вокруг Косова

Ранее Лайф писал, что президент Сербии Александр Вучич обсудил с российским послом ситуацию в Косове, Метохии и на Украине. По словам сербского лидера, они провели "хороший разговор", в ходе которого детально рассмотрели "многочисленные вопросы торгово-экономического сотрудничества".

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Shutterstock

Николь Вербер

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