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8 августа, 10:04

Песков рассказал о жёстких мерах безопасности вокруг Путина на встрече с Эрдоганом

Песков рассказал о жёстких мерах эпидемиологической безопасности вокруг Путина

Вокруг российского лидера Владимира Путина сохраняются жёсткие меры эпидемиологической безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об антиковидных ограничениях в резиденции в Сочи в ходе переговоров главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"Нет, вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это (на антиковидные меры. — Прим. Лайфа) внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жёсткие меры для обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической", — сказал Песков.

Путин держит на контроле ситуацию с распространением ковида в стране

Путин держит на контроле ситуацию с распространением ковида в стране

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что для обеспечения здоровья Путина будут приняты все необходимые меры. По его словам, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдёт в активную фазу.

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ТАСС / Павел Быркин

Александр Юнашев

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