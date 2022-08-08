Песков рассказал о жёстких мерах безопасности вокруг Путина на встрече с Эрдоганом

Вокруг российского лидера Владимира Путина сохраняются жёсткие меры эпидемиологической безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об антиковидных ограничениях в резиденции в Сочи в ходе переговоров главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"Нет, вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это (на антиковидные меры. — Прим. Лайфа) внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жёсткие меры для обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической", — сказал Песков.