Песков рассказал о жёстких мерах безопасности вокруг Путина на встрече с Эрдоганом
Песков рассказал о жёстких мерах эпидемиологической безопасности вокруг Путина
Вокруг российского лидера Владимира Путина сохраняются жёсткие меры эпидемиологической безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об антиковидных ограничениях в резиденции в Сочи в ходе переговоров главы государства с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
"Нет, вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это (на антиковидные меры. — Прим. Лайфа) внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жёсткие меры для обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что для обеспечения здоровья Путина будут приняты все необходимые меры. По его словам, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдёт в активную фазу.
ТАСС / Павел Быркин