Песков рассказал о желании Эрдогана помочь в разрешении ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал помощь в урегулировании конфликта на Украине и продолжает это делать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров глав государств в Сочи.

"Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями", — пояснил он.