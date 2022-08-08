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8 августа, 09:52

Песков рассказал о желании Эрдогана помочь в разрешении ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал помощь в урегулировании конфликта на Украине и продолжает это делать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров глав государств в Сочи.

"Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями", — пояснил он.

Эрдоган: Турция и РФ хотят увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Эрдоган: Турция и РФ хотят увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в республике карты "Мир".

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Татьяна Миссуми

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