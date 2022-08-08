Мэр Будапешта заявил Вовану и Лексусу, что Венгрия — не лучшее место для украинских беженцев

С точки зрения финансовой помощи, выделяемой властями, Венгрия — не самое лучшее место для украинских беженцев, считает мэр Будапешта Гергей Карачонь. Такое мнение он высказал во время пранка российских блогеров Вована и Лексуса, которые пообщались с политиком от лица мэра Киева Виталия Кличко. Видео с пранком было опубликовано на Rutube.

"Европейский союз оказал поддержку государствам в вопросе беженцев, они проделали хорошую работу. Но нет официальных цифр или заявлений. Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия — не самое лучшее место. Но я не знаю, какую именно финансовую помощь они получают со стороны государства", — сказал Карачонь.

Он также признался, что не знает точно, сколько украинцев приехали в столицу. По его словам, правительство не делится подобной информацией. Многие беженцы используют Венгрию и, в частности, Будапешт только как транзитную зону, чтобы дальше отправиться в Польшу. Карачонь отметил, что большинство оставшихся в стране украинцев — это жители Закарпатской области, которые говорят на венгерском. Однако их, по словам градоначальника, не больше двух тысяч.