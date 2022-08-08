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8 августа, 09:35

Песков: Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров"

Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров". Так охарактеризовал переговорный процесс между Киевом и Москвой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается до выполнения всех поставленных целей", — заявил он в беседе с журналистами в понедельник.

Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой

Зеленский назвал условие, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украине не дадут вести переговоры с Россией до тех пор, пока такое решение не примут в США. Поэтому в нынешней ситуации инициировать какой-то диалог с Киевом нет смысла, отметил глава российской дипломатии. А президент РФ Владимир Путин отмечал, что встреча с Зеленским на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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