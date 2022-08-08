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8 августа, 09:29

Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации имущества Украины

В России нужно разработать законопроекты для конфискации имущества, которое находится в собственности у иностранцев, в том числе у украинцев. О необходимости данной меры заявил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", — написал сенатор в телеграм-канале.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле": Медведев заявил об успешно конфискованном имуществе, "преступно нажитом" Киевом

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле": Медведев заявил об успешно конфискованном имуществе, "преступно нажитом" Киевом

А ранее Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране. В списке числится 903 объекта. Предполагается, что имущество будет продано, а средства вложены в оборону Незалежной.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова

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