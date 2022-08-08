Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации имущества Украины
В России нужно разработать законопроекты для конфискации имущества, которое находится в собственности у иностранцев, в том числе у украинцев. О необходимости данной меры заявил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью", — написал сенатор в телеграм-канале.
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А ранее Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране. В списке числится 903 объекта. Предполагается, что имущество будет продано, а средства вложены в оборону Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев