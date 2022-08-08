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8 августа, 09:28

Медведев: Запад с 2008 года преследует цель уничтожить Россию

Грузинская агрессия 2008 года и нынешний конфликт на Украине — это звенья одной цепи, оба инициированы Западом против России. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России", — отметил Медведев.

По его словам, сегодня Запад преследует прежнюю цель — уничтожить Россию, а на судьбу Украины США и Европе наплевать.

Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

А ранее Дмитрий Медведев назвал действия России по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года сигналом для США и НАТО, который последние, однако, проигнорировали.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова

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