Медведев: Запад с 2008 года преследует цель уничтожить Россию

Грузинская агрессия 2008 года и нынешний конфликт на Украине — это звенья одной цепи, оба инициированы Западом против России. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России", — отметил Медведев.

По его словам, сегодня Запад преследует прежнюю цель — уничтожить Россию, а на судьбу Украины США и Европе наплевать.