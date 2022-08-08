Учёные предупредили о катастрофе в случае исчезновения крокодилов

Вымирание крокодилов повлечёт за собой разрушительные экологические последствия. К такому мнению пришли учёные Оксфордского университета, исследование которых опубликовано в журнале Functional Ecology.

В настоящий момент более половины крокодилов в мире оказалось под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания, охоты, прилова в рыболовных снастях и запруды рек. По мнению исследователей, вымирание этих животных приведёт к потере разнообразных экологических функций, которые они обеспечивают.

"Если мы потеряем эти виды, мы навсегда потеряем те важные роли, которые они играют. Мы только начинаем изучать эти роли, но некоторые виды могут быть потеряны, прежде чем мы сможем понять их место в экосистемах, где они обитают", — сказал ведущий автор исследования Фиби Гриффит.

Работа показала, что примерно 38% различных экологических функций, которые крокодилы выполняют для экосистем в целом, в настоящее время находятся под угрозой утраты. Так, они активно роют норы, которые становятся жизненно важными укрытиями и убежищами для других видов. А филиппинский крокодил контролирует популяции сельскохозяйственных вредителей. Учёные намерены и дальше изучать функции этих пресмыкающихся в экологии, а также способы их защиты.