Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс
Депутат Хубезов: Более 400 медиков из России приехали добровольцами в Донбасс
С первых дней начала специальной военной операции на Украине "Единая Россия" активно помогает Донецкой и Луганской народным республикам, а также освобождённым территориям. Кроме гуманитарной помощи поддержку оказывают и медики-добровольцы, которые побывали в Донбассе уже несколько раз. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Хубезов на VI Всероссийском форуме волонтёров-медиков.
"Более 400 наших добровольцев уже побывали в республиках, а многие — уже по три раза. Все говорят, что именно там решается судьба нашей страны. Конечно, добровольцы-медики всегда впереди. Поэтому особенно тепло хочу поприветствовать наших ребят из Донецка и Луганска. Добро пожаловать в нашу дружную семью", — сказал Хубезов.
Он также напомнил о неоценимой помощи волонтёров-медиков в период пандемии, которые совместно с партией помогали преодолеть пиковые нагрузки на медучреждения.
Ранее Лайф рассказывал, что свыше 20 тысяч жителей Запорожья получили гуманитарную помощь от "Единой России". Так, в Мелитополе гуманитарные центры партии выдали около 15 тысяч продуктовых наборов. Помощь также получили жители Бердянска, Токмака, Молочанска, Черниговки, Розовки и Константиновки.
ТАСС / Сергей Бобылев