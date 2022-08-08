Сотни медиков – добровольцев из России отправились лечить пациентов в Донбасс

С первых дней начала специальной военной операции на Украине "Единая Россия" активно помогает Донецкой и Луганской народным республикам, а также освобождённым территориям. Кроме гуманитарной помощи поддержку оказывают и медики-добровольцы, которые побывали в Донбассе уже несколько раз. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Хубезов на VI Всероссийском форуме волонтёров-медиков.

"Более 400 наших добровольцев уже побывали в республиках, а многие — уже по три раза. Все говорят, что именно там решается судьба нашей страны. Конечно, добровольцы-медики всегда впереди. Поэтому особенно тепло хочу поприветствовать наших ребят из Донецка и Луганска. Добро пожаловать в нашу дружную семью", — сказал Хубезов.

Он также напомнил о неоценимой помощи волонтёров-медиков в период пандемии, которые совместно с партией помогали преодолеть пиковые нагрузки на медучреждения.