Россиянам объяснили, как не остаться без квартиры из-за потери документов

Потеря документов на квартиру может обернуться для собственника рядом серьёзных проблем — вплоть до незаконной продажи жилья. Об этом в беседе с РИА "Новости" предупредил юрист, президент Национальной ассоциации "Комплаенс" Владимир Балакин.

"Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ею распоряжаться, но и подвергнет себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества", — сказал он.

Обнаружив документы, злоумышленники могут составить доверенность и по ней продать квартиру. Поэтому сразу при их утере стоит обратиться в полицию, Росреестр и МФЦ. Эти ведомства запретят действия с квартирой без личного участия владельца. После этого нужно заняться восстановлением документов.

Для этого вступившим в право собственности до 31 января 1998 года следует обратиться в БТИ или к нотариусу. Если сделка была оформлена после этого года — в Росреестр.