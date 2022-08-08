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8 августа, 08:51

Россиянам объяснили, как не остаться без квартиры из-за потери документов

Юрист Балакин объяснил, как не остаться без квартиры из-за потери документов

Потеря документов на квартиру может обернуться для собственника рядом серьёзных проблем — вплоть до незаконной продажи жилья. Об этом в беседе с РИА "Новости" предупредил юрист, президент Национальной ассоциации "Комплаенс" Владимир Балакин.

"Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ею распоряжаться, но и подвергнет себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества", — сказал он.

Обнаружив документы, злоумышленники могут составить доверенность и по ней продать квартиру. Поэтому сразу при их утере стоит обратиться в полицию, Росреестр и МФЦ. Эти ведомства запретят действия с квартирой без личного участия владельца. После этого нужно заняться восстановлением документов.

Для этого вступившим в право собственности до 31 января 1998 года следует обратиться в БТИ или к нотариусу. Если сделка была оформлена после этого года — в Росреестр.

Названы документы, которые нужно хранить "вечно"

Названы документы, которые нужно хранить "вечно"

А юрист Тимур Соколов разъяснил, кто законно может снять деньги с чужой банковской карты. По его словам, любые операции с банковской картой можно проводить лишь в том случае, если на это получено разрешение её владельца. Важно также, чтобы сумма не превышала заранее оговорённую.

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Shutterstock

Оксана Попова
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