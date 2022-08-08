Премьер Грузии раскрыл план по возвращению Абхазии и Южной Осетии

Грузия намерена вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик, при помощи "мирной, разумной политики". Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили по случаю годовщины начала боевых действий в Цхинвале.

"Мы восстановим территориальную целостность и путём объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!" — написал он в соцсетях.

Сегодня в Грузии проводится ряд мероприятий по случаю очередной годовщины начала военного конфликта в Южной Осетии. На госучреждениях приспущены государственные флаги, а руководство страны посетит кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в боях грузинские военные.