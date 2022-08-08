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8 августа, 08:46

Премьер Грузии раскрыл план по возвращению Абхазии и Южной Осетии

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о планах восстановить территориальную целостность страны

Грузия намерена вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик, при помощи "мирной, разумной политики". Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили по случаю годовщины начала боевых действий в Цхинвале.

"Мы восстановим территориальную целостность и путём объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!" — написал он в соцсетях.

Сегодня в Грузии проводится ряд мероприятий по случаю очередной годовщины начала военного конфликта в Южной Осетии. На госучреждениях приспущены государственные флаги, а руководство страны посетит кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в боях грузинские военные.

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Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика будет строить своё будущее только вместе с Россией. Он сравнил "Операцию Z" с событиями в регионе в 2008 году. Гаглоев отметил, что и на Украине "наши воины защищают правду, справедливость и ту общую историю, которая у нас есть и которую мы ценим".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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