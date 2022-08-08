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8 августа, 08:32

Моряку японских ВМС проткнули шею ножницами на глазах замгоссекретаря США Шерман

В государстве Соломоновы Острова произошло нападение на японского моряка на глазах заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Об этом сообщает новозеландское издание Stuff.

На островах отмечали 80-летнюю годовщину битвы за Гуадалканал — крупнейший остров архипелага. Помимо Шерман церемонию посетили японский министр обороны Макото Оники и глава военного ведомства Новой Зеландии Пини Хенаре.

Торжественное собрание прервали после исполнения композиции на горне, вслед за которым должно было последовать возложение венков. Мужчина в жёлтой футболке напал на моряка японских ВМС и повалил его на землю. По данным газеты, военный ранен ножницами в шею.

Нападавшего задержали присутствующие военные, а пострадавшему оказали медицинскую помощь. Мотивы поступка агрессора пока не известны. После инцидента мероприятие продолжилось, и секретарь Минтуризма Соломоновых Островов извинился перед гостями за "это неожиданное и разочаровывающее событие".

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Ранее Лайф сообщал, что в Китае неизвестный напал с ножом на детский сад, три человека погибли. Очевидцы поделились первыми минутами после трагедии в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что территория у сада заполнена людьми, а полицейские оперативно эвакуируют детей.

Обложка ©

Lee yong-ho / EYEPRESS / Pool / Anadolu Agency via Getty Images

Оксана Попова
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