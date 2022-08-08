На сайте мэрии Москвы запустили сервис проверки учётной записи для онлайн-голосования

На портале мэра и Правительства Москвы появился сервис, благодаря которому можно проверить учётную запись для участия в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в сентябре.

Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, на рабочем столе в блоке "Доступ к электронному голосованию" нужно нажать кнопку "Получить информацию". После этого система сообщит, подходит ли ваша учётная запись для онлайн-голосования. Если не подходит — укажет причины.

"Причиной может быть неполная учётная запись или отсутствие в профиле необходимой информации, например данных паспорта, телефона или СНИЛС", — рассказали на портале мэра Москвы.

Если до 30 августа внести необходимые данные, исправить ошибки или подтвердить личность, у пользователя появится возможность голосовать онлайн.

"В случае если все данные указаны верно, но электронное голосование остаётся недоступным, пользователи могут направить обращение в техническую поддержку или написать письмо на электронную почту: support-vybory@mos.ru", — добавили на сайте мэра.