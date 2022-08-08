Новый удар ВСУ по Антоновскому мосту повредил строительную технику

Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской системы HIMARS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.



Большую часть ракет, по его словам, перехватила система ПВО. Несущие элементы конструкции моста не пострадали, но под ударом оказалась строительная техника, которая восстанавливала последствия предыдущих обстрелов ВСУ.

"Был один прилёт, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать", — сказал Стремоусов.