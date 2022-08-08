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Регион
Опубликовано 8 августа 2022, 08:14
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Новый удар ВСУ по Антоновскому мосту повредил строительную технику

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о новом ударе украинских войск по Антоновскому мосту

Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр с помощью американской системы HIMARS. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Большую часть ракет, по его словам, перехватила система ПВО. Несущие элементы конструкции моста не пострадали, но под ударом оказалась строительная техника, которая восстанавливала последствия предыдущих обстрелов ВСУ.

"Был один прилёт, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать", — сказал Стремоусов.

Система ПВО отразила очередную ракетную атаку на Херсон
Система ПВО отразила очередную ракетную атаку на Херсон

Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона.

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wikipedia.org / Uaquantum

Алексей Берковиц
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