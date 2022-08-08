Передаётся от диких животных: Вспышка нового опасного вируса началась в Китае

В Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV ("Ланъе"). Новым типом инфекции заразилось уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было, сообщает местный информационный портал The Paper.

Симптомами этого вируса чаще всего становятся лихорадка, слабость, кашель, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Кроме того, болезнь может приводить к анорексии. По словам учёных, связи между заражёнными нет, среди родственников и близких пациентов инфицированных тоже обнаружено не было. Это значит, что вирус пока не может передаваться от человека к человеку. По данным исследователей, LayV в дикой природе чаще всего встречается у землеройковых. Кроме того, антитела к вирусу были обнаружены у некоторых собак и коз.

До сегодняшнего дня учёным было известно всего о двух видах генипавирусов. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и в виде тяжёлой респираторной инфекции, которая может привести и к летальному исходу. Чаще всего в дикой природе этот вирус встречается у летучих мышей.