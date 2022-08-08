11 гильз, три баллончика и нож: Лайф публикует видео массовой драки со стрельбой с участием бойца ММА Тарасова

В Ленинградской области массовая драка закончилась перестрелкой. Одним из её участников оказался блогер – боец MMA Артём Тарасов. Кадры с камер наружного наблюдения оказались в распоряжении Лайфа.

Массовая драка в Мурино. Видео © LIFE

Всё произошло накануне вечером во дворе одного из домов в городе Мурино. Там около двух десятков мужчин начали бурно выяснять отношения, в ходе чего один из них достал пистолет и открыл стрельбу: сначала вверх, а затем в толпу. На кадрах с места событий видно, как злоумышленник производит выстрел прямо в людей. К приезду правоохранителей нарушители разбежались.

На улице было найдено 11 гильз, три газовых баллончика и нож. За медицинской помощью обратился только один из участников потасовки, у него раны на лице, груди и ноге. Сам Тарасов не отрицает, что присутствовал на месте в момент конфликта. По его словам, он лишь вступился за приятелей, в которых стреляли. Полиция возбудила уголовное дело.