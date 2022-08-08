Молния убила туриста в горах Сочи
47-летний турист из Уфы погиб в горах Сочи: мужчину ударила молния. Сейчас следователи проводят проверку по факту его смерти.
"Днём 7 августа мужчина находился на открытом участке местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. При пешем спуске в районе горного хребта Аибга его поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью", — рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
А ранее в США три человека скончались после удара молнии в парке "Лафайет" напротив Белого дома. Трагический инцидент случился 5 августа, всего было госпитализировано четыре человека.
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