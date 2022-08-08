Экс-депутат, застреливший человека вместо медведя, получил 9 месяцев ограничения свободы

"Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю посёлка (ч.1 ст. 109 УК РФ), а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства (пп. "а", "б" ч. 1 ст. 258 УК РФ)", — рассказали в управлении.

Напомним, по данным следствия, 2 августа прошлого года экс-парламентарий двигался на снегоболотоходе по территории, "не относящейся к местам осуществления охоты". Там, используя карабин, он убил одного медведя. Затем переместился на возвышенность, где совершил несколько выстрелов по "цели", намереваясь попасть в зверя. Одна из пуль попала в жителя посёлка, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.