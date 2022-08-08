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8 августа, 05:57

В России создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с усиленной защитой

В России создана новая, усовершенствованная версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал". Эта модель отличается повышенной защитой, которой удалось добиться за счёт отказа от рамы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, эта модификация была разработана в период проведения специальной военной операции. Обновлённый "ВПК-Урал" можно будет увидеть на форуме "Армия-2022", который пройдёт с 15 по 21 августа в Кубинке Московской области. Весит он 14,5 тонны.

"Речь идёт о "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошёл на увеличение защищённости", — пояснил источник.

Он добавил, что данный бронеавтомобиль — единственный в своём роде. По его словам, в мире не существует аналогов с таким же уровнем защиты.

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Обложка ©

ТАСС / Ладислав Карпов

Оксана Попова

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