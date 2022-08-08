За последние месяцы Индия в три раза увеличила импорт продуктов нефтепереработки из России. Об этом сообщает газета Economic Times. По данным издания, объём поставок вырос почти до 100 тысяч баррелей в сутки.

Уточняется, что 70% импорта приходится на мазут, затем следует биотопливо и вторичное сырьё для нефтепереработки. Как пишет газета со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa, в предыдущие годы объём импорта в среднем составлял 30 тысяч баррелей в сутки.

"Российские энергоносители составили 19% от общего объёма поставок сырой нефти в Индию в июле по сравнению с 20% в июне. Растущий импорт из РФ вытеснил поставки из стран Ближнего Востока, США и Западной Африки. При этом поставки из этих регионов сократились почти на 20% в мае–июле по сравнению с первым кварталом 2022 года", — указали эксперты.

Аналитики также заметили, что Индия увеличила и экспорт товаров нефтепереработки: в апреле–июне страна отправила за рубеж почти на 60% больше, чем закупила. Нью-Дели поставляли дизельное топливо, бензин, авиатопливо и нафту. При этом наибольший объём импорта пришёлся на сжиженный газ, мазут и нефтяной кокс.