Китай объявил о продлении учений вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая сегодня продолжит учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

"8 августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня", — сказано в заявлении. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, будут отрабатываться организация противолодочной обороны и наступательные действия на море. Восточная зона боевого командования НОАК продлевает срок учений вокруг Тайваня уже второй день подряд.