Китай объявил о продлении учений вокруг Тайваня
НОАК: Армия Китая продлевает учения в районе Тайваня
Народно-освободительная армия Китая сегодня продолжит учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.
"8 августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня", — сказано в заявлении. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, будут отрабатываться организация противолодочной обороны и наступательные действия на море. Восточная зона боевого командования НОАК продлевает срок учений вокруг Тайваня уже второй день подряд.
Ранее Лайф сообщал, что вооружённые силы Китая приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг острова. Они должны были завершиться в полдень воскресенья, 7 августа, однако потом их продлили.
ТАСС / Ng Han Guan