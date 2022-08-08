Остался без мамы: В Приморье спасли истощённого детёныша леопарда

В Приморье спасли отбившегося от матери четырёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда. Его нашли у границ национального парка "Земля леопарда". В истощённом состоянии детёныш был доставлен в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

Найденный котёнок дальневосточного леопарда. Видео © ФГБУ "Земля леопарда"

Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Отлов производили с разрешения Росприроднадзора, рассказали в администрации парка.

Вес малыша был всего 4,5 кг — как у домашней кошки. На котёнке были небольшие раны, он был заражён паразитами. Оказав первую помощь, его поместили в специальный карантинный блок.

Специалисты предполагают, что детёныш мог отбиться от матери из-за природных явлений — разлива реки, схода селя. Чаще всего в выводках бывает по одному–два леопардёнка, но в крупных выводках из трёх котят у матери не всегда выходит обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы.

Сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока он будет выпущен в просторный вольер. Круглосуточно за состоянием хищника следят сотрудники центра реабилитации. Поддержку в содержании котёнка обеспечивают АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонд президентских грантов.