Китай закрыл ещё часть акватории для военных учений

Часть Бохайского залива будет на месяц закрыта для проведения Китаем военных учений. Об этом заявили в Управлении обеспечения безопасности на море КНР.

Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 8 сентября. В ведомстве уточнили, что "в пределах обозначенной точками зоны будут выполняться военные задачи", вход в эту зону для гражданских судов будет запрещён.

А пока действует такой же запрет в части акватории Жёлтого моря: там с 6 по 15 августа проводятся ежедневные боевые стрельбы.