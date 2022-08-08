Китай закрыл ещё часть акватории для военных учений
Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для учений
Бохайский залив. Фото © Wikipedia / Космический центр имени Линдона Джонсона
Часть Бохайского залива будет на месяц закрыта для проведения Китаем военных учений. Об этом заявили в Управлении обеспечения безопасности на море КНР.
Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня и продлятся до 8 сентября. В ведомстве уточнили, что "в пределах обозначенной точками зоны будут выполняться военные задачи", вход в эту зону для гражданских судов будет запрещён.
А пока действует такой же запрет в части акватории Жёлтого моря: там с 6 по 15 августа проводятся ежедневные боевые стрельбы.
Бохайский залив находится в северо-западной части Жёлтого моря у берегов Китая. От открытого моря отделён полуостровом Шаньдун. До Тайваня от залива около полутора тысяч километров.
Лайф напоминает, что в конце июля обострилась ситуация между Тайванем и Китаем. Напряжение достигло пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.