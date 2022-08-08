В Японии подтвердили намерение не уходить из "Сахалина-1"
Министр Хагиуда заявил о намерении Японии сохранить доли в "Сахалине-1"
Власти Японии планируют не лишать компании своей страны долей в энергетическом проекте "Сахалин-1". Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалина-1" станут невозможны", — признал Хагиуда.
"Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии", — сказал Хагиуда журналистам.
Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина, которым введён временный запрет на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе в проекте "Сахалин-1".
Министр подчеркнул, что Токио "продолжает следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет". Власти Японии лишь "уточняют детали". Хагиуда добавил, что "Сахалин-1" важен для Японии как источник нефти за пределами Ближнего Востока, от которого страна сейчас зависит по этому энергоресурсу на 90%.
Ранее Лайф рассказывал, что добыча нефти на "Сахалине-1" снизилась в 22 раза — с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки. Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) совместно с американскими, японскими и индийскими партнёрами. В первых числах марта о начале процесса по выходу из проекта сообщила американская компания ExxonMobil. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Позже в Японии сообщили о намерении сокращать импорт российской нефти, однако Токио пока не будет отказываться от проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".