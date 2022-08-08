В Японии подтвердили намерение не уходить из "Сахалина-1"

Власти Японии планируют не лишать компании своей страны долей в энергетическом проекте "Сахалин-1". Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалина-1" станут невозможны", — признал Хагиуда.

"Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии", — сказал Хагиуда журналистам.

Так он прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина, которым введён временный запрет на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе в проекте "Сахалин-1".