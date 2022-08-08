Сабля раздора: Новый президент Колумбии вступил в должность со скандалом

Инаугурация Густаво Петро, нового президента Колумбии, прошла со скандалом. Глава государства посвятил свой первый указ не вопросам экономики или общественной проблеме, а сабле Боливара. Дело в том, что его предшественник запретил давать Петро этот артефакт для инаугурации.

Как пишет газета "Эспектадор", из-за этого конфликта двух президентов, старого и нового, Густаво Петро пришлось растянуть церемонию своего вступления в должность. После произнесения клятвы на верность народу он должен был выступить с первым обращением к гражданам. Однако всем пришлось ждать: по первому распоряжению нового главы государства, отменяющему решение прежнего, гвардейцы принесли ему на сцену саблю Боливара.

В администрации Петро назвали скандальное решение Дуке "капризным поведением". Как поясняет газета, прежний лидер страны, вероятно, не хотел, чтобы национальная реликвия ассоциировалась с приходом к власти его политического оппонента. Примечательно, что Петро в молодости состоял в леворадикальной организации "Движение 19 апреля". Именно её члены в 1974 году похитили саблю Боливара. Она была возвращена государству только в 1991 году.