У россиянки случился сердечный приступ во время прогулки на SUP-доске
В Приморском крае у женщины случился сердечный приступ, когда она каталась на SUP-сёрфе. Эвакуировать её спасателям пришлось с острова Шкота, расположенного южнее острова Русский.
Как информирует vl.ru, сообщение о необходимости эвакуации с острова женщины 1965 года рождения поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Для оказания помощи незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России.
Они подняли пострадавшую на катер и доставили на остров Русский, где её ждали медики скорой помощи. О дальнейшей судьбе женщины не сообщается.
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Агентство "Москва" / Александр Авилов