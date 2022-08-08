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8 августа, 02:34

У россиянки случился сердечный приступ во время прогулки на SUP-доске

В Приморском крае у женщины случился сердечный приступ, когда она каталась на SUP-сёрфе. Эвакуировать её спасателям пришлось с острова Шкота, расположенного южнее острова Русский.

Как информирует vl.ru, сообщение о необходимости эвакуации с острова женщины 1965 года рождения поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Для оказания помощи незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России.

Они подняли пострадавшую на катер и доставили на остров Русский, где её ждали медики скорой помощи. О дальнейшей судьбе женщины не сообщается.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Светлана Шумакова

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